لوبيز يغيب عن برشلونة 3 أسابيع

أعلن نادي برشلونة، أمس، غياب لاعب الوسط، فيرمين لوبيز، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بعد إصابته في عضلات الساق، خلال الفوز على خيتافي 3-صفر في الدوري الإسباني.

وأُصيب لاعب منتخب إسبانيا (22 عاماً)، بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، في إحدى عضلات الفخذ.

وقال برشلونة عبر منصة «إكس»: «يعاني فيرمين لوبيز إصابة في العضلة القطنية الحرقفية لساقه اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع».

ويتأخر برشلونة حامل اللقب، الذي يحلّ ضيفاً على ريال أوبييدو، بعد غدٍ، بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر.