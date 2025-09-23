عبدالرحمن محمد: المونديال في المتناول إذا حلّ كوزمين مشكلة المهاجم الصريح

أكّد اللاعب المونديالي السابق، المحلل الفني عبدالرحمن محمد، أن المنتخب الوطني قادر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من صعوبة مهمته أمام منتخبَي عُمان وقطر، في أكتوبر المقبل، بالدوحة، ضمن مباراتَي الملحق، مشدداً على أن بلوغ المونديال في المتناول إذا حلّ المدرب الروماني أولاريو كوزمين المشكلة الهجومية التي يعانيها المنتخب، في ظل افتقاده المهاجم الصريح.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن حظوظ المنتخب جيدة في التأهل، لكنه يحتاج إلى الرغبة والحماسة من اللاعبين، لاسيما أنه لا توجد فروق كبيرة بين المنتخبات الثلاثة من الناحية الفنية».

وأوضح: «من الناحية الفنية، كل العوامل والظروف باتت متوافرة أمام المنتخب لتحقيق هذا الحلم، بوجود مدرب مثل الروماني أولاريو كوزمين، الذي يملك معرفة كبيرة باللاعبين وخبرة واسعة في قيادتهم، بجانب وجود لاعبين مميّزين».

ويبدأ المنتخب، يوم 28 الجاري، معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الجهاز الفني قبل السفر إلى الدوحة، لخوض مباراتَي الملحق.

وأضاف عبدالرحمن محمد، رداً على سؤال بشأن اللاعب الأنسب لشغل مركز المهاجم الصريح: «هناك أكثر من لاعب يمكنه اللعب في هذا المركز، مثل كايو لوكاس وكايو كانيدو، فهما يملكان الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة، كما يمكن لكوزمين الاستعانة بمهاجم وهمي».

وتابع: «الجميع سيدعم المنتخب في هذه المرحلة الأخيرة المهمة والحساسة».

وعن التشكيلة الأنسب التي يمكن أن يعتمد عليها كوزمين أمام عُمان وقطر، قال عبدالرحمن محمد إن اختياره يتمثّل في: خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع: ساشا، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كوايدو، وماركوس ميلوني، وإريك دي مينيزيس، وزايد سلطان، وفي الوسط: عبدالله رمضان، ونيكولاس خمينيز، بجانب علي صالح ويحيى الغساني، وفي الخط الأمامي: كايو لوكاس وكايو كانيدو.

واعتبر عبدالرحمن محمد أن الفعالية التي نظمها اتحاد الكرة، أخيراً، تحت شعار «حلم وطن» لدعم المنتخب، منحت اللاعبين والجهازين الفني والإداري دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً قبل الظهور المرتقب في الملحق، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات لإبراز وقوف الجميع خلف المنتخب من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات، لاسيما أن المنتخب بات على بُعد خطوتين فقط من بلوغ المونديال.

وختم عبدالرحمن محمد: «المنتخب بحاجة إلى التوفيق والحظ، لأنه يمتلك الإمكانات والقدرة على تخطي عقبة منتخبي عُمان وقطر، وأرى أن اتحاد الكرة قام بتوفير كل المتطلبات التي تُمكّن الجهازين الفني والإداري واللاعبين من أداء دورهم على أكمل وجه».

