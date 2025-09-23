بوعصيبة يترشح لعضوية الاتحاد الدولي للدراجات

أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، خلال الانتخابات المقررة إقامتها على هامش بطولة العالم للطريق، المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «إن السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة اللعبة على المستوى الدولي، وهدفي الأساسي يتمثل في خدمة أسرة الدراجات العالمية بروح من الطاقة والرؤية والعمل الجاد، ورسالتي واضحة، سأعمل على تعزيز مكانة الاتحاد الدولي، عبر خطط استراتيجية تركّز على منح الفرصة العادلة لكل الدراجين من مختلف الدول للمشاركة في البطولات العالمية، إلى جانب استقطاب المزيد من الرعاة، وتوسيع دائرة الدعم لمصلحة اللعبة».

وأضاف: «برنامجي يتضمن تعزيز الحضور الإعلامي والترويجي لرياضة الدراجات عبر المنصات الرقمية والتغطيات العالمية، خاصة مع استضافة دولة الإمارات سلسلة من بطولات العالم بين عامي 2025 و2029، بما في ذلك بطولات الطريق والمضمار والغراند فوندو والدراجات الإلكترونية، كما ألتزم بدعم المنظمين، وإنشاء مركز إقليمي للاتحاد الدولي في الشرق الأوسط، وتطوير رياضة الدراجات النسائية لضمان فرص متكافئة للجميع».

وشدد بوعصيبة على أن ترشحه يهدف كذلك إلى تعزيز مكانة الدراجات الإماراتية دولياً، مؤكداً: «سأكرّس جهدي كاملاً لخدمة وتعزيز رياضة الدراجات حول العالم، وبما يضمن الاستفادة القصوى للدراجات الإماراتية، ومواصلة التطور واللحاق بركب الدول المتقدمة في اللعبة».

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم للطريق المقامة في كيغالي، خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الجاري، ببعثة تضم أربعة دراجين، هم: محمد المطيوعي، ومحمد العليلي، ويوسف أميري، وسيف الغامدي، بقيادة مدير المنتخبات الوطنية، محمد بن شفيع، والمدرب بدر ثاني، إلى جانب الطاقم الفني المكوّن من المدلك جون، والميكانيكي ساجيث.