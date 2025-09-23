علاقة متوترة بين ألونسو وفينيسيوس في ريال مدريد

يتطلّع ريال مدريد المتصدر إلى تحقيق فوز سادس يُفترض أن يكون في المتناول، أمام مضيفه ليفانتي اليوم، الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل اصطدامه بجاره أتلتيكو، السبت المقبل، الساعة 18:15، في حين ستكون العيون مفتوحة مجدداً على علاقة المدرب شابي ألونسو ولاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بعد فوز فريق العاصمة الأخير على ضيفه إسبانيول 2-0، في المرحلة الماضية، اعترف ألونسو أنه أخرج فينيسيوس باكراً، بعدما بدت علامات الانزعاج على البرازيلي لدى استبداله في الدقيقة 77.

وكان ريال مدريد تقدّم بهدفي البرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي كيليان مبابي، بعد تحرّك من «فيني» على الجهة اليسرى وتمريرة إلى قائد منتخب فرنسا الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحافي: «صحيح أنه خرج من أرض الملعب حين كان يشعر أنه في أفضل أحواله، وكان يُمكن أن أنتظر قليلاً لاستبداله».

وأضاف: «أراد فينيسيوس البقاء لأنه يشعر بحال جيدة، هل هو غاضب؟ لم يكن سعيداً جداً، هذا أمر يحصل للجميع، لكنني سعيد بأداء فينيسيوس».

ومنذ وصول ألونسو إلى مدريد قادماً من باير ليفركوزن الألماني، تقلّص دور فينيسيوس إثر تراجع أدائه، في نهاية الموسم الماضي، رغم أن أرقامه حالياً لا تبدو أنها تُهدد مركزه.

وسجل البرازيلي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات بالدوري، لكنه جلس على مقاعد الاحتياط مرتين، من بينهما في المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام مرسيليا الفرنسي (2-1).

واعتبر الأرجنتيني خورخي فالدانو لاعب ومدرب ريال السابق، أن فينيسيوس «لم يعد غاضباً من العالم، إنه غاضب من شابي ألونسو، والقادة في ريال مدريد دائماً يضعون (مصلحة) النادي قبل اللاعب».