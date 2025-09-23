أبوناموس: هدفي في مرمى دبا «تاريخي».. وأعتز بلقب «البديل الناجح»

وصف لاعب فريق كلباء، الفلسطيني أحمد أبوناموس، هدف الفوز الذي سجله في مرمى دبا بالمباراة التي انتهت بفوز «النمور» 2-1، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بأنه «تاريخي»، لكونه قاد الفريق لتحقيق الانتصار الثاني في الموسم الحالي، ما وضعه في المركز السادس على لائحة ترتيب البطولة برصيد سبع نقاط على بُعد ثلاث نقاط فقط من الصدارة، التي يتشاركها العين وشباب الأهلي بـ10 نقاط، وقال أبوناموس لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة لكوني ساهمت في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، وبث الفرحة في مدينة كلباء، والجمهور الذي لم يبخل عليّ بالدعم الكبير».

وأضاف: «هنالك عامل فني مهم بالنسبة لي، ويسعدني كثيراً، وهو أنني أصبحت لاعباً بديلاً مؤثراً في كلباء، وناجحاً مع الفريق لمساعدة المدرب في تنفيذ التعليمات الفنية، والمضي بالفريق نحو تحقيق الإنجاز بعد أن شاركت مطلع الشوط الثاني».

وأوضح: «ليس لدي أي مشكلة في أي دقيقة أشارك، مادمت أخدم مصلحة الفريق»، وتابع: «هذا أول هدف لي في الموسم الحالي مع كلباء، بينما ساهمت في صناعة الأهداف في الموسم الماضي، وأعتبره هدفاً تاريخياً بالنسبة لي، وأتمنى مواصلة ذلك في الجولات المقبلة».

وأكمل: «عندما علمت أنني سأشارك في المباراة مهاجماً

كان لدي حافز كبير لخدمة الفريق في أي مركز يُطلب مني، وأن أكون جاهزاً لجميع المهام الفنية».