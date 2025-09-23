بيرلو وماجد ناصر يجذبان الجمهور بصور «درجة أولى»

كشفت مباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومَي الجمعة والسبت الماضيين، أنها ستكون مليئة بالندية العالية والمنافسة الكبيرة، بعدما قدمت أغلب الفرق مستويات فنية مميزة، إضافة إلى عودة الجمهور للمدرجات لالتقاط الصور التذكارية مع مدرب يونايتد، الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، وحارس الحمرية الدولي السابق ماجد ناصر.

وتقاسم فريقا الحمرية، بقيادة مدربه الصربي زوران بوبوفيتش، ويونايتد، بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، أبرز المشاهد الفنية للجولة الأولى، في وقت نجح أربعة مدربين مواطنين في قيادة فرقهم لتحقيق انتصارات مهمة أمام منافسين قدموا مستويات قوية، وهم: الدكتور عبدالله مسفر (العربي)، راشد عامر (مصفوت)، بدر طبيب الشحي (الإمارات)، ووليد عبيد (حتا).

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز العربي على العروبة (1-0)، يونايتد على الذيد (2-1)، الإمارات على سيتي (1-0)، الحمرية على غلف يونايتد (4-2)، مصفوت على الاتفاق (2-0)، دبا الحصن على مجد (2-0)، وحتا على الجزيرة الحمراء (1-0).

وانفردت مباراتا الحمرية مع غلف يونايتد، والذيد مع يونايتد، بصدارة المشاهد الفنية في الجولة الأولى لدوري «الهواة»، رصدتها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

بيرلو وماجد

شهد ملعب نادي الذيد حضوراً بارزاً للجماهير خلال المباراة التي فاز بها يونايتد على الذيد (2-1)، خصوصاً الأطفال الراغبين في الحصول على توقيع الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، كما لفت الحضور الكبير من جنسيات إفريقية وآسيوية الأنظار، في مشهد نادر الحدوث بدوري الدرجة الأولى، وفي مباراة الحمرية مع غلف يونايتد، حضر الجمهور بشكل لافت لمتابعة أسطورة حراسة المرمى الإماراتية ماجد ناصر.

صور تذكارية

قدّم مشرف الفريق الأول لنادي يونايتد واللاعب الدولي السابق، محمد قاسم، لفتة نالت إعجاب المراقبين بمنحه الفرصة للجمهور في ملعب الذيد لالتقاط الصور مع الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، والحصول على توقيعه، خصوصاً للأطفال.

ماجد يصنع الثقة

على الرغم من استقبال حارس مرمى الحمرية، ماجد ناصر، لهدفين لا يتحمل مسؤوليتهما، إلا أن القائد المخضرم لعب دوراً مؤثراً من خلال تواصله الفني مع لاعبي الفريق وتوجيهاته التي عكست خبرته الكبيرة، وكانت أحد أسرار الفوز.

«عنابي» الدرجة الأولى

قدم فريق الحمرية، الذي يطلق جمهوره عليه لقب «عنابي الدرجة الأولى»، مستوى فنياً عالياً يليق بطموحه في الصعود إلى دوري المحترفين، بعدما حقق «ريمونتادا» غير مسبوقة، محولاً تأخره (2-1) إلى فوز مستحق (4-2).

اللاعب البديل

أفرزت الجولة الأولى عدداً من اللاعبين البارزين الذين تمكنوا من التأثير في أداء ونتائج فرقهم، مؤكدة صوابية التعاقد معهم، ومن أبرزهم مدافع الحمرية، الكونغولي دورما ديو سيت، الذي شارك في الدقيقة (64)، وكان أفضل لاعب بديل بعدما سجل هدفين قاتلين في الدقيقتين (86) و(90+5).