ملامح «بطل الدوري» ضبابية.. ولا علامة كاملة في 4 جولات

لاتزال الرؤية ضبابية بشأن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، رغم مرور أربع جولات كاملة، خلافاً للنسخة الماضية التي شهدت انطلاقة نارية لكل من الشارقة وشباب الأهلي بتحقيقهما العلامة الكاملة (12 من 12).

هذه المرة المشهد مختلف تماماً، إذ يتصدر كلٌّ من العين وشباب الأهلي الترتيب برصيد 10 نقاط فقط، فيما تواصل فِرق الوحدة والجزيرة والوصل وكلباء الضغط عن قرب، بعد انتصارات أبقتها في دائرة المنافسة، وفي المقابل، يعيش كلٌّ من دبا وبني ياس كابوس البداية الأسوأ، بعدما بقيا من دون أي نقاط، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انطلاقة دبا الحصن والعروبة في الموسم الماضي، التي انتهت بهبوطهما.

وكانت الجولة الرابعة أسفرت عن فوز الوحدة على الظفرة 5-2، الجزيرة على بني ياس 4-0، كلباء على دبا 2-1، العين على خورفكان 3-0، وشباب الأهلي على النصر 1-0، والوصل على البطائح 1-0، وعجمان على الشارقة بالنتيجة نفسها.

«الإمارات اليوم» ترصد ثمانية مشاهد لافتة بعد انتهاء الجولة الرابعة على النحو التالي:

الأكثر استحواذاً لا يكفي

واصل فريق الشارقة احتفاظه بأعلى معدل استحواذ على الكرة بين جميع أندية البطولة بواقع 60.3% بعد مرور أربع جولات، لكن ذلك لم يكن كافياً لوضع حد للمستويات المتواضعة التي يقدمها بقيادة مدربه الصربي ميلوش، إذ حصد الفريق أربع نقاط فقط من أصل 12، كما تلقى خسارتين على أرضه أمام الجزيرة وعجمان على التوالي، علماً بأن «الملك» كان الأكثر استحواذاً على الكرة في مبارياته الأربع من دون الفوز في ثلاث.

7 بطاقات حمراء من أصل 8 للمدافعين

شكّلت حالات الطرد التي طالت المدافعين هذا الموسم حتى الآن علامة استفهام بارزة، بعدما أصبح مدافع بني ياس خالد الهاشمي، الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الجزيرة، سابع مدافع يُطرد في أربع جولات فقط، من أصل ثماني بطاقات حمراء أشهرها الحكام حتى الآن، ويثير هذا المعدل المرتفع من حالات الطرد للمدافعين تساؤلات حول التركيز، والضغط العالي في المباريات، وربما التوتر الناتج عن البدايات المتذبذبة للفرق.

حصن «فرسان دبي» منيع

منحت الترسانة الدفاعية لفريق شباب الأهلي ميزة تنافسية عن جميع فرق البطولة، إذ استعصت شباكه على الاهتزاز بعد مرور أربع جولات كاملة، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل إلا من جانب فريق العين قبل 16 عاماً، وتحديداً في الموسم الأول للاحتراف 2008-2009، حين فاز على الشارقة 4-صفر، وتعادل سلبياً مع الظفرة، وتخطى خورفكان 2-صفر، وانتصر على الشباب 2-صفر.

إقالة جديدة.. وعودة ثالثة

أصبح البلغاري إيفايلو بيتيف ثاني مدرب يفقد منصبه في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعد إقالة المغربي الحسين عموتة من تدريب الجزيرة، وجاء قرار إدارة بني ياس عقب الخسارة الرابعة على التوالي التي وضعت الفريق في دوامة مبكرة من الشك.

ولم يتأخر «السماوي» في اختيار البديل، حيث أعاد الروماني دانيال إيسايلا لقيادة الفريق للمرة الثالثة، في محاولة لاستعادة التوازن سريعاً وترميم ما يمكن إنقاذه قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.

جولة الضيوف

شهدت الجولة تحقيق سبعة انتصارات، كان نصيب الضيوف الأكبر منها بخمسة انتصارات، بينما كان الاستثناء فريق الوحدة الذي فاز على الظفرة 5-2، والعين الذي تجاوز خورفكان 3-صفر، فيما عدا ذلك، كانت الكلمة العليا للضيوف على حساب أصحاب الأرض.

عجمان يُنهي العقدة

أنهى «البركان» عقدة تاريخية لازمته بعدم الفوز على ملعب الشارقة طوال 13 عاماً، وهي واحدة من أطول السلاسل في بطولة الدوري، إلا أن «البرتقالي» استفاد من اهتزاز الشارقة محلياً تحت قيادة مدربه الجديد، الصربي ميلوش، ووضع حداً لهذه العقدة.

لابا الأفضل على مر العصور

أصبح لاعب العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، الأفضل على مر العصور في تاريخ «الزعيم»، وذلك بعد اعتلائه قائمة الهدافين التاريخيين للفريق في بطولة الدوري برصيد 125 هدفاً، متفوقاً على الأسطورة السابقة أحمد عبدالله، الذي ظل محتفظاً بالرقم لمدة 31 عاماً.

كوزمين يتلقى أخباراً سارة

تلقى مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، أخباراً سارة ومعنوية مهمة بعودة ثنائي الشارقة كايو لوكاس وماجد حسن للمشاركة أمام عجمان، بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما طويلاً عن الملاعب، وذلك قبل نحو أسبوعين على انطلاق الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ويُعدّ الثنائي من الركائز الأساسية في تشكيلة «الأبيض».