عبدالرحمن محمد: المنتخب سيتأهل لكأس العالم إذا حلّ كوزمين مشكلة المهاجم الصريح

أكد اللاعب المونديالي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد أن المنتخب الوطني قادر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من صعوبة مهمته أمام منتخبي عُمان وقطر في أكتوبر المقبل بالدوحة ضمن مباراتي الملحق، مشدداً على أن بلوغ المونديال في المتناول إذا حلّ المدرب الروماني أولاريو كوزمين المشكلة الهجومية التي يعاني منها المنتخب، في ظل افتقاده للمهاجم الصريح.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن حظوظ المنتخب جيدة في التأهل، لكنه يحتاج إلى الرغبة والحماس من اللاعبين، لاسيما أنه لا توجد فروقات كبيرة بين المنتخبات الثلاثة من الناحية الفنية».

وأوضح: «من الناحية الفنية، كل العوامل والظروف باتت متوفرة أمام المنتخب لتحقيق هذا الحلم، بوجود مدرب مثل الروماني أولاريو كوزمين، الذي يملك معرفة كبيرة باللاعبين وخبرة واسعة في قيادتهم، بجانب وجود لاعبين مميزين».

ويبدأ المنتخب الخميس المقبل معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الجهاز الفني قبل السفر إلى الدوحة لخوض مباراتي الملحق.

وأضاف عبدالرحمن محمد، رداً على سؤال بشأن اللاعب الأنسب لشغل مركز المهاجم الصريح: «هناك أكثر من لاعب يمكنه اللعب في هذا المركز مثل كايو لوكاس وكايو كانيدو، فكلاهما يملك الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة، كما يمكن لكوزمين الاستعانة بمهاجم وهمي».

وتابع: «الجميع سيدعم المنتخب في هذه المرحلة الأخيرة المهمة والحساسة».

وعن التشكيلة الأنسب التي يمكن أن يعتمد عليها كوزمين أمام عُمان وقطر، قال عبدالرحمن محمد أن اختياره يتمثل في: خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع: ساشا، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كوايدو، وماركوس ميلوني، وإريك دي مينيزيس، وزايد سلطان، وفي الوسط: عبد الله رمضان، ونيكولاس خمينيز، بجانب علي صالح ويحيى الغساني. وفي الخط الأمامي: كايو لوكاس وكايو كانيدو.

واعتبر عبدالرحمن محمد أن الفعالية التي نظمها اتحاد الكرة مؤخراً تحت شعار «حلم وطن» لدعم المنتخب، منحت اللاعبين والجهازين الفني والإداري دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً قبل الظهور المرتقب في الملحق، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات لإبراز وقوف الجميع خلف المنتخب من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات، لاسيما أن المنتخب بات على بعد خطوتين فقط من بلوغ المونديال.

وختم عبد الرحمن محمد: «المنتخب بحاجة إلى التوفيق والحظ، لأنه يمتلك الإمكانيات والقدرة على تخطي عقبة منتخبي عُمان وقطر، وأرى أن اتحاد الكرة قام بتوفير كل المتطلبات التي تمكّن الجهاز الفني والإداري واللاعبين من أداء دورهم على أكمل وجه».