الجزيرة يتعاقد مع الكونغولي بانزا

أعلنت شركة الكرة بنادي الجزيرة عن تعاقدها مع المهاجم الكونغولي سيمون بانزا ليغلق "فخر أبوظبي" قائمة اللاعبين الأجانب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي سيمون بانزا قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي، بينما لم تكشف عن مدة التعاقد وقيمة الصفقة.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن بانزا انتقل إلى الجزيرة مقابل 9 ملايين يورو مقابل 80% من حقوق عقد اللاعب، مع إضافة مليوني يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

يذكر أن سيمون بانزا، البالغ من العمر 27 عاماً، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا عبر أكاديمية لنس، قبل أن يرحل إلى البرتغال حيث برز بشكل لافت مع نادي فاماليكاو، ليخطف لاحقاً أنظار سبورتنغ براغا الذي تعاقد معه في صيف 2022. وخلال مشواره في الدوري البرتغالي، تميز بانزا بقدراته التهديفية وقوته البدنية، مسجلاً أرقاماً لافتة جعلته أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، علماً أنّ سيمون بانزا لعب الموسم الماضي مع طرابزون سبور التركي، وظهر بمستوى مميز: شارك في 31 مباراة في الدوري التركي، إذ سجّل 19 هدفاً ولعب 4 تمريرات حاسمة.

وشارك بانزا مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في عدة مناسبات، مؤكداً مكانته كأحد الأسماء المهمة في هجوم الفريق الوطني. ومع انتقاله إلى الجزيرة، يأمل المهاجم الكونغولي في فتح صفحة جديدة في مسيرته، وأن يساهم بخبرته الأوروبية في تعزيز طموحات "فخر أبوظبي" خلال الفترة المقبلة.

وأصبح الجزيرة يضم في قائمته خمسة لاعبين أجانب هم المصري محمد النني والبرازيلي ويليان روشا والمصر إبراهيم عادل والفرنسي نبيل فقير، وأخيراً الكونغولي سيمون بانزا، بينما وافق على انتقال الأرجنتيني رامون ميريز إلى النصر خلال فترة الانتقالات الحالية.