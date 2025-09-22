الشيخ راشد بن حميد النعيمي يتكفل بطائرة خاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة

تَكفّل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بتأمين طائرة خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لتشجيع المنتخب الوطني في استحقاقه الكروي المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرصه على توفير الدعم المعنوي للمنتخب، وتعزيز حضور الجماهير في المباريات المهمة، مما يُسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، ويعكس التلاحم بين الشعب والقيادة في المحافل الرياضية.