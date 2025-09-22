كاسترو: توقيت المباراة صعّب فوز الوصل على البطائح

أكد مدرب الوصل، البرتغالي لويس كاسترو، أن فوز فريقه على مضيفه البطائح بهدف دون رد، أمس، في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين «كان صعباً»، ليس لصلابة الفريق المنافس فحسب، وإنما لتوقيت المباراة (الساعة 17:30)، والأجواء الحارة، والرطوبة العالية.

وقال كاسترو في تصريحات صحافية: «كانت مباراة صعبة جداً، وهناك عوامل عدة جسّدت هذه التحديات التي واجهناها في المباراة، بداية من صعوبة الخصم، ودرجة الحرارة المرتفعة، والساعة التي لعبت فيها المباراة، والرطوبة العالية، وقِصَر مراحل استشفاء اللاعبين من مباراتنا السابقة في البطولة الآسيوية أمام الاستقلال الإيراني (انتهت وصلاوية 7-1)»، وأضاف: «أبارك للبطائح التشكيل الذي لعب به، والأداء الذي قدمه، الأمر الذي صعّب مهمتنا من حيث الأداء والقدرة على الفوز».

وكان الوصل قد كرّس عقدته للبطائح في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، وخطف انتصاراً ثميناً خارج أرضه، بحضور نحو 3500 متفرج.

وجاء هدف الوصل الوحيد عبر قائد الفريق علي صالح في الدقيقة 30، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة السابعة، والتقدم إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة الثالثة والمركز الـ12.

مجيدي: هُضم حقنا

قال مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «حزين للغاية، ليس لخسارتنا المباراة وإهدار اللاعبين الكثير من الفرص فحسب، بل لهضم حق لاعبي البطائح»، في إشارة إلى عدم لجوء الحكم عمر آل علي لتقنية الفيديو (الفار) في حالة الاحتكاك بين عمر كيتا ولاعب الوصل سلدانا، التي طالب فيها البطائح بضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأوضح: «هذه الأمور التي تحدث في كرة القدم، الجميع يعلمها، ومن لا يفهمها فإن من الأفضل ألا يعرف عنها شيئاً، إذ حدثت بعض الأمور الغريبة في هذه المباراة، والأفضل ألا نخوض في الحديث عنها، لأنها واضحة للجميع».