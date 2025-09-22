لا ذهب عربياً في مونديال ألعاب القوى

خرج العرب من مونديال ألعاب القوى في طوكيو من دون أي ذهبية، للمرة الأولى منذ 10 أعوام، لتقتصر الغلة على ثلاث فضيات وبرونزيتين.

وفشل المغربي سفيان البقالي، والبحرينية وينفريد موتيلي يافي، في الدفاع عن لقبيهما في سباقَي 3000 موانع.

وكانت مشاركة الجزائري جمال سجاتي صاحب فضية 800 متر، والبحرينية سلوى عيد ناصر التي نالت برونزية 400 متر، والقطري عبدالرحمن سامبا الذي أحرز المعدن ذاته في سباق 400 متر حواجز، إيجابية، إذ قارع الثلاثي الأسماء الكبرى في مسابقاتهم، كما خسر العرب فرصة زيادة رصيدهم بعدما أعلن البطل القطري، معتز برشم، الانسحاب قبل انطلاق البطولة، للإصابة.