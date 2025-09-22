«دبي للشطرنج» يناقش تحضيرات المشاركة في البطولة العربية

عقد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، خالد بن زايد الفلاسي، اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول في النادي، وهم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، وأستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، والأستاذة الدولية أحلام راشد، وحثهم على بذل كل الجهد الممكن، والاستفادة من فترات الإعداد والمشاركات طوال فترة الصيف، وترجمة هذا المجهود إلى نتائج متميزة خلال مشاركتهم في بطولة العرب المفتوحة، وبطولة العرب للسيدات بالعاصمة الكويتية، خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل، وذكر بيان صحافي أن رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج استعرض، بحضور المدير التنفيذي للنادي، ملامح برنامج أعداد اللاعبين خلال الفترة المقبلة، كما استعرض اللاعبون مع رئيس النادي بعض المقترحات لتطوير برامج التدريب، والتخطيط لمرحلة تحقيق الإنجازات والطموحات، واستعرض الجهاز الفني، برئاسة المدير الفني عثمان موسى، الملامح الرئيسة لبرنامج النشاط والمشاركات الخارجية لموسم 2026، ومحددات اختيار موعد بطولة دبي المفتوحة 2026، واستعادة بطولة دبي الدولية للناشئين على خريطة النشاط العام.