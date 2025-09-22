أكرم سكيك بطل «الكبار» في افتتاح البطولات الشهرية للغولف

تُوِّج أكرم سكيك بلقب منافسات فئة «الكبار» في الجولة الافتتاحية من موسم «البطولات الشهرية» الخاصة باللاعبين المواطنين للغولف، وأسدل الستار عليها، أول من أمس، بنادي السعديات في أبوظبي، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وخطف الموهبة الشابة، زايد علي، الأضواء بتتويجه بلقب فئتي الناشئين والمختلط، وحصده المركز الأول على صعيد منافسات الصافي، فيما ذهب لقب فئة الرجال للاعب المنتخب الوطني، سيف ثابت، بعدما سجل 40 نقطة، متفوقاً على محمد الزعابي وأحمد الشويهي اللذين تشاركا رصيد 36 نقطة لكل منهما، وحلا في المركزين الثاني والثالث.

وقدم أكرم سكيك أداءً لافتاً نحو خطفه المركز الأول في فئة «الكبار»، محققاً 39 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني حسن القمزي.

وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي، بنجاح الجولة الافتتاحية من «البطولات الشهرية» الخاصة بالمواطنين، وقال في تصريحات صحافية: «البداية القوية تعكس جهوزية الاتحاد لموسم حافل بالإنجازات والمواهب».