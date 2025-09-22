96 ميدالية لمنتخب الإمارات في «مونديال المواي تاي» للشباب

أحرز منتخب الإمارات للمواي تاي 96 ميدالية، بواقع 40 ذهبية، و21 فضية، و35 برونزية، في ختام فعاليات «مونديال المواي تاي» للشباب، بحسب التصنيف الختامي للاتحاد الدولي، أول من أمس، وأكد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، في تقرير، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قدموا مستويات تنافسية في البطولة التي أقيمت، من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري، في أبوظبي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة، وأوضح أن مشاركة المنتخب الوطني تعد الأكبر في تاريخ بطولات العالم للمواي تاي، إذ ضم 122 لاعباً، من بينهم منتخب أصحاب الهمم، وكشف التصنيف الدولي عن إحراز المنتخب الوطني المركز الثاني عالمياً، خلف منتخب الرياضيين المحايدين المشارك بشعار الاتحاد الدولي، حيث حصد 94 ميدالية، بواقع 53 ذهبية، و26 فضية، و15 برونزية.

وقال رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله سعيد النيادي، إن الإنجاز العالمي يتوج دعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ونجاح استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة من العناصر الواعدة للمنافسة في البطولات العالمية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، طارق المهيري، أن الإنجاز الاستثنائي جاء ثمرة تخطيط استراتيجي من اتحاد اللعبة، وجهود متكاملة من الأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن البطولة قدمت نسخة تنظيمية غير مسبوقة على المستويات كافة.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة، علي خوري، أن البطولة جسّدت رؤية الإمارات في دمج جميع الفئات المجتمعية، خصوصاً من خلال منافسات أصحاب الهمم.

فيما أوضح الأمين العام للاتحاد الدولي، ستيفن فوكس، أن دولة الإمارات قدمت للعالم استضافة مميزة بأعلى المعايير الاحترافية، لترسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرياضة المواي تاي.