440 سباحاً في النسخة الأولى من دوري «أبوظبي سويم فور لايف»

أكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية ورئيس اللجنة الفنية، أحمد الجهوري، أن انطلاق النسخة الأولى من دوري «أبوظبي سويم فور لايف» للسباحة يمثل خطوة رائدة في تطوير رياضة السباحة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة المجتمعية والرياضية، وانطلقت النسخة الأولى من دوري «أبوظبي سويم فور لايف» للسباحة للموسم 2025-2026، أول من أمس، بمشاركة 29 فريقاً و440 سباحاً وسباحة من مختلف الأعمار والفئات السنية على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية جمعت أسرة السباحة الإماراتية.

وقال الجهوري لـ«الإمارات اليوم»: «مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وتنظيم بطولة (أبوظبي سويم فور لايف) نؤكد التزامنا في النادي بمواصلة العمل على تطوير قطاع السباحة في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة المشاركين من مختلف الفئات، وتوفير فرص تنافسية تخدم مجتمع السباحة الإماراتية، كما نعمل بخطط واضحة نحو إعداد وتجهيز الرياضيين للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للرياضات المائية على المستويين الإقليمي والعالمي».