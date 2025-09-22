مشرف «دبا»: سنجلس مع المدرب لبحث أسباب الخسائر المتتالية

عبّر مشرف الفريق الأول لنادي دبا، الدكتور أحمد حمدان الغسية، عن أسفه للخسارة التي تلقاها فريقه أمام كلباء بنتيجة (1-2)، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وأكّد أن الفريق قاتل حتى اللحظات الأخيرة، وكان يستحق الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير.

واستمر فريق دبا من دون نقاط، بعد أن تلقى الخسارة الرابعة توالياً في دوري المحترفين.

وأوضح الغسية، في تصريحات صحافية، أن إدارة شركة دبا لكرة القدم سبق أن اجتمعت مع مدرب الفريق، البرتغالي برونو بيريرا، وستلتقي به مجدداً قريباً، لبحث أسباب الخسائر المتتالية التي يتعرّض لها الفريق سواء في الدوري أو في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشدداً على أن الجهاز الفني هو المسؤول عن إعداد الفريق ووضع الخطة الفنية للمباريات.

وأضاف: «نحن نرى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح من ناحية الأداء، لكنه لم يصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة وكسب النقاط»، مؤكداً أن الطموح كان الاستدامة في الأداء على أقل تقدير، إن لم تتحقق النتائج، وعلّق الغسية على التحكيم بقوله: «التحكيم جزء من اللعبة، ولا نعترض عليه، لكن كنا نتمنى لو أن الهدف المُلغى في الثواني الأخيرة احتُسب، لأننا كنا خرجنا بنقطة ثمينة». يُذكر أن المدرب برونو بيريرا كان قد درب فريق العروبة في الموسم الماضي، وفشل في تحقيق نتائج إيجابية في 12 مباراة من أصل 13 خاضها بالدوري، ما يثير تساؤلات حول استمراريته مع دبا.