أحمد عبدالله: لابا كودجو مختلف عن بقية المهاجمين

أكّد أسطورة نادي العين، أحمد عبدالله، الملقب بـ«غزال العين»، أن صمود رقمه القياسي في عدد الأهداف مع «الزعيم» طوال 31 عاماً، قبل أن يكسره الدولي التوغولي لابا كودجو، يبرهن على تميّز الأخير واختلافه عن بقية المهاجمين الذين ارتدوا القميص البنفسجي عبر الأجيال.

وكان أحمد عبدالله سجل 124 هدفاً بقميص العين في بطولة الدوري بين 1978 و1994، قبل أن يظل اسمه متربعاً على قمة قائمة الهدافين التاريخيين، حتى مساء أول من أمس، حين دوّن لابا كودجو الهدف رقم 125 بعد أن سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك خورفكان.

وقال أحمد عبدالله، الذي يعمل عضواً في الجهاز الفني لفريق العين منذ اعتزاله لـ«الإمارات اليوم»: «ما يميّز لابا أنه لاعب مختلف، فقد واصل تسجيل أكثر من 20 هدفاً تقريباً في كل موسم منذ انضمامه إلى الفريق قبل ستة أعوام، وهذا ما لم يفعله أي مهاجم آخر جاء إلى العين بعد اعتزالي».

وأضاف: «أنا فخور بأن رقمي صمد 31 عاماً، من أول أهدافي عام 1978 حتى آخر أهدافي في شباك الشارقة عام 1994، إلى أن جاء الوقت لتنتقل الراية إلى جيل جديد».

وكان لابا كودجو (33 عاماً) سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ «الزعيم»، بعدما تجاوز أسطورة النادي أحمد عبدالله، بوصوله إلى الهدف رقم 125، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، من خلال تسجيله في موسمه الأول 19 هدفاً، وفي الموسم الثاني 13 هدفاً، وفي الثالث 26 هدفاً، وفي الرابع 28 هدفاً، وفي الخامس 12 هدفاً، وفي السادس 20 هدفاً، بينما يتصدر قائمة الهدافين في الموسم الحالي بسبعة أهداف حتى الآن.

وأبدى أحمد عبدالله اعتزازه بالمشهد المؤثر الذي جمعه بلابا عقب الهدف التاريخي، حين توجه اللاعب التوغولي مباشرة للاحتفال معه وتقبيل رأسه، وقال: «كانت لحظة تاريخية، لقد تبادلنا التاريخ من هداف سابق إلى آخر جديد، وأشكره على حديثه الرائع عني بعد المباراة».