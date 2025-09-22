كيفن أرديلا: الخسارة أمام شباب الأهلي مؤلمة

أكّد لاعب النصر، كيفن أرديلا، أنه يشعر بامتنان كبير للنادي الذي منحه الثقة وفرصة تمثيله، مشدداً على أنه سيبذل كل ما يملك في سبيل رد الجميل للفريق والظهور بأفضل صورة ممكنة في المباريات المقبلة، وتعويض الخسارة التي تلقاها فريقه أمام شباب الأهلي، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بهدف من دون رد.

وقال كيفن أرديلا لـ«الإمارات اليوم»: «أنا ممتن للنصر لأنه منحني الثقة والبيئة المناسبة للعب، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لي. في كل مباراة أحاول أن أقدّم أقصى ما عندي للفريق، في مباراة شباب الأهلي لم يكن النجاح حليفنا، خسرنا بسبب لحظة غياب تركيز واحدة أمام فريق كبير».

وتابع أرديلا: «الخسارة مؤلمة لأننا كنا نستحق على الأقل نقطة من هذه المواجهة، لكن كرة القدم تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، علينا أن نتعلم من هذه التجربة ونستعد بشكل أقوى للجولة المقبلة».

وأضاف: «أمام فرق كبيرة مثل شباب الأهلي، عليك أن تبقى في قمة التركيز طوال 90 دقيقة كاملة، لأن أي خطأ يُعاقَب فوراً، حاولت أن أسجل وأصنع الفارق لكن لم أوفّق، لذلك سأعمل بجد أكبر في الفترة المقبلة حتى أساعد الفريق على تحقيق أهدافه».

وكانت المباراة، التي استضافها استاد آل مكتوم، شهدت تفوقاً ملحوظاً لشباب الأهلي في الشوط الأول، حيث كان الأكثر خطورة وتهديداً للمرمى، قبل أن يتمكن في الدقيقة 95 من تسجيل هدف الفوز، ليمنح النصر أول خسارة له هذا الموسم، فيما حاول أصحاب الأرض العودة في الشوط الثاني، لكن من دون أن ينجحوا في إدراك التعادل.

واختتم حديثه قائلاً: «لدينا الوقت الكافي للاستشفاء والتحضير للمباراة المقبلة، وثقتي كبيرة بزملائي بأننا سنعود بقوة ونعوّض هذه النتيجة السلبية».

