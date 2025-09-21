الشارقة والنصر يختتمان تمهيدي كأس الاتحاد لكرة السلة في الصدارة

أنهى فريقا الشارقة والنصر الدور التمهيدي في مسابقة "كأس الاتحاد" المفتوحة، في صدارة مجموعتيهما بانتزاعهما اليوم الأحد، الانتصار الثالث على التوالي، إذ حقق "الملك" الفوز على جاره البطائح (108-76) في لقاء قمة المجموعة الأولى، فيما فاز "العميد" على مضيفه شباب الأهلي (102-101) في حسم صدارة المجموعة الثانية.

كما شهدت الجولة الختامية، حصد الظفرة لانتصاره الأول في مجموعته الأولى، وجاء على حساب مضيفه الجزيرة بواقع (88-66)، فيما حسم الوصل المركز الثالث في مجموعته الثانية بتسجيله لانتصار عريض على ضيفه الوحدة جاء بنتيجة (82-37).

وأسفرت نتائج الدور التمهيدي، عن تحديد خارطة مواجهات الدور ربع النهائي الذي لم يحدد موعده بعد، ويلتقي فيها متصدري المجموعتين بختام التمهيدي، مع رابع المجموعة الأخرى، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة التالية، ليواجه الشارقة في ربع النهائي فريق الوحدة، على أن يلتقي النصر فريق الجزيرة، وتوجه شباب الأهلي للقاء الظفرة، فيما يلتقي البطائح مع الوصل.