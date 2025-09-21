عجمان يعود من الشارقة بهدف أزارو.. وميلوش وغوران تابعا المباراة من المدرجات

حقق عجمان فوزاً مهماً على مضيفه الشارقة بهدف دون رد سجله النجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة 70، اليوم الأحد، على استاد الشارقة في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي حضرها نحو ألفي مشجع.

وقفز عجمان برصيده إلى ست نقاط محققاً الانتصار الثاني له في الدوري، متقدما في الترتيب إلى المركز الثامن فيما تعد الخسارة الثانية للشارقة الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط متراجعا إلى المركز العاشر.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين لاسيما من جانب عجمان الذي بدا الأفضل فنياً، وأهدر فرصا أبرزها عدة أبرزها من ليزييري سيلفا التي تصدى لها الحارس درويش محمد قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وأهدر لاعب عجمان جونيور فيلمينغز أبرز فرصة في المباراة وهو على انفراد بالمرمى "64".

وخاض الفريقان المباراة في ظل ظروف استثنائية لغياب مدربيهما الصربي ميلوش مدرب الشارقة ومواطنه غوران مدرب عجمان عن دكة المدربين بسبب عقوبة الإيقاف، وتابعا المباراة من المدرجات، في وقت تولى تدريب الشارقة مساعد المدرب عبد الرحمن الحداد فيما قاد عجمان مساعد المدرب يوسف الكتبي، كما شهدت صفوف الشارقة أيضا غيابات مؤثرة في التشكيلة الأساسية أبرزهم الحارس الأساسي عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وفلاديمير ولوان بيريرا وماركوس ميلوني وبوبليتي بداعي الإصابات، فيما شهدت المباراة أيضا عودة لاعبي الشارقة كايو لوكاس وماجد حسن اللذان لعبا بدلاء في الشوط الثاني.