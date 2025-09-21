كارسترو: الأجواء حارة والرطوبة عالية.. توقيت المباراة صعّب فوز الوصل على البطائح

أكد مدرب الوصل، البرتغالي لويس كاسترو، أن الانتصار الذي حققه الوصل، على مضيفه البطائح بهدف دون رد، اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، كان صعباً، ليس لصلابة الفريق المنافس فحسب، وإنما لتوقيت المباراة (الساعة 17:30)، والأجواء الحارة والرطوبة العالية، وقصر مراحل الاستشفاء للاعبين.

وقال كاسترو في تصريحات صحافية: «كانت مباراة صعبة جداً، وهناك عوامل عدة جسّدت هذه التحديات التي واجهناها في المباراة، بدايةً من صعوبة الخصم، ودرجة الحرارة المرتفعة، والساعة التي لعبت بها المباراة، والرطوبة العالية، وقصر مراحل استشفاء من مباراتنا السابقة في البطولة الآسيوية أمام الاستقلال الايراني (انتهت وصلاوية 7-1)».

وأضاف: «أبارك للخصم على التشكيل الذي لعب به، والأداء الذي قدموه، والأسلوب الذي لعب به الأمر الذي صعّب مهمتنا من حيث الأداء والقدرة على الفوز».

وتابع: «أشكر جمهور الوصل على دعمه لنا في هذه المباراة، وأبارك للاعبين الفوز».

وكان الوصل قد كرّس عقدته للبطائح في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، وخطف انتصاراً ثميناً خارج أرضه، بحضور نحو 3500 متفرج.

وجاء هدف الوصل الوحيد عبر قائد الفريق علي صالح في الدقيقة 30، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة السابعة والتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة الثالثة والمركز 12.

وبانتصاره السابع على التوالي، يؤكد الوصل علو كعبه في المواجهات التي جمعته مع البطائح في دوري المحترفين، منذ انتصاره الأول في موسم 2022-2023، بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ومن ثم الفوز بنتيجة (3-1) في الجولة 15، قبل أن يحقق الوصل انتصارين جديدين في موسم 2023-2024 جاءا بالنتيجة ذاتها (4-1) في الجولتين التاسعة والـ22، وثنائية جديدة الموسم الماضي التي تزامنت مع الجولتين نفسيهما بنتيجة (3-1) في كلتا المباراتين.