راشد المهيري بطل العالم لـ «قدرة الشباب والناشئين»

احتفظت الإمارات بلقب الفردي في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2025 للمرة الخامسة على التوالي بعد فوز الفارس راشد المهيري، اليوم الأحد، بالمركز الأول في المونديال الذي استضافت فعالياته مدينة بوفتيا الرومانية بمشاركة 28 دولة.

وتسلم البطل الإماراتي الميدالية الذهبية بعد إحرازه اللقب على صهوة «شارديل جايغر»، وتقلّد البحريني سعود مبارك الميدالية الفضية، وحصل مواطنه عيسى العنزي على الميدالية البرونزية، فيما توج المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق يليه الإسباني بالفضية ثم الإيطالي بالبرونزية.

وحضر مراسم التتويج عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية خليفة الفلاسي، والمدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية أحمد الكعبي، ومدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة محمد الحضرمي، وعدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، في تصريحات صحافية: «إن الإنجاز العالمي في بطولة العالم للشباب والناشئين يؤكد ريادة فرسان الإمارات في المحافل الدولية»، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير لأبناء الوطن ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات في شتى المجالات من بينها رياضة الآباء والأجداد التي يواصل فيها فرسان الإمارات مسيرة التميز بفضل هذا الدعم والاهتمام.

بدوره، أهدى البطل راشد المهيري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن فخره واعتزازه بإحراز لقب المونديال للمرة الأولى في ثالث مشاركة عالمية له والأخيرة على مستوى الشباب والناشئين، وقال في تصريحات صحافية: «إن الإنجاز حافز كبير لي قبل المرحلة المقبلة التي يسعى فيها إلى إحراز لقب بطولة العالم للكبار، وأشكر زملائي الفرسان في الفريق والمدربين وأعضاء الطاقم الفني والإداري لبعثة المنتخب».