الوصل يكرّس عقدته للبطائح في الدوري الإماراتي

واصل فريق الوصل تكريس عقدته لنظيره البطائح في المواجهات التي جمعت الفريقين تاريخياً في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، عقب فوز "الامبراطور" بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، على استاد خالد بن محمد، في ختام الجولة الرابعة للبطولة بحضور نحو 3500 متفرج.

وجاء هدف الوصل الوحيد عبر قائد الفريق علي صالح في الدقيقة 30، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة السابعة والتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد البطائح عند النقطة الثالثة والمركز 12.

وأكد الوصل بانتصاره السابع على التوالي، علو كعبه في المواجهات التي جمعته مع البطائح في دوري المحترفين، منذ انتصاره الأول في موسم 2022-2023، حين فاز في التاسع من سبتمبر عام 2022 بنتيجة (2-1) في لقاء الجولة الثانية، ومن ثم الفوز بنتيجة (3-1) في الجولة 15، قبل أن يحقق الوصل انتصارين جديدين في موسم 2023-2024 جاءا بالنتيجة ذاتها (4-1) في الجولتين التاسعة و22، ومن ثم ثنائية جديدة الموسم الماضي التي تزامنت مع ذات الجولات وإنما بنتيجة (3-1) في كلتا المباراتين.

جاءت بداية المباراة سريعة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الوصل سريعاً من فرض إيقاعه وتشكيل خطورة واضحة، عبر تسديدة كل من نجميه الدوليين فابيو ليما وعلي صالح، إلا أن براعة حارس البطائح إبراهيم عيسى كانت بالمرصاد.

وعاود اسم علي صالح للتألق مجدداً، بنجاحه أخيراً في افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعد تسلمه لكرة خطرة داخل منطقة الجزاء لم يتوانى عن تسديدها بصورة ملتفة سكنت الزاوية الـ 90 لحارس مرمى البطائح إبراهيم عيسى.

وحاول البطائح سريعاً العودة بالنتيجة، واتيحت للاعبين العديد من الفرص، جاء أخطرها في الدقيقة الأخيرة حين أهدر البرازيلي جيانلوكا مونيز الفرصة، بتسديده لكرة خطرة داخل منطقة الجزاء إلا أن تسديدته علت عارضة حارس الوصل محمد علي، لينهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف دون رد.

ونشط البطائح مع انطلاق الشوط الثاني، في محاولته لإدراك التعادل، إلا أن صلابة دفاعات الوصل وتألق حارسه محمد علي، وقف حائلاً أمام محاولات "الراقي"، وقيادة المباراة للانتهاء بالهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.