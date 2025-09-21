بيرلو: أثق بتطوّر «يونايتد» تدريجياً

حقق فريق «يونايتد» فوزاً ثميناً على مضيفه الذيد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب نادي الذيد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، ليحصد الفريق بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.

ولم تكن المواجهة سهلة كما وصفها بيرلو لـ«الإمارات اليوم»، حيث ظهر فريق الذيد بأداء جيد وشكّل تهديداً حقيقياً على مرمى يونايتد، إلا أن خبرة بيرلو صنعت الفارق في الدقائق الأخيرة، بعد أن قام بإشراك اللاعب ماخا سيسكو، الذي أسهم في ترجيح كفة فريقه خلال اللحظات الحاسمة.

وسجل ثنائية «يونايتد» النجم البرتغالي صامويل بيدرو في الدقيقتين 37 و90+3، بينما أحرز هدف الذيد اللاعب الإيراني سيدبوريا ميرائي في الدقيقة 86.

وشهد يوم أمس أيضاً، فوز مصفوت على الاتفاق 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد شباب الأهلي – العوير، وسجل هدفي مصفوت كل من إبريما جينغ (66) وسيد عفّان (86)، فيما فاز العربي على العروبة بهدف من دون ردّ في المباراة التي جمعتهما على ملعب اتحاد كلباء، وأحرز هدف العربي الفلسطيني سليم محمود في الدقيقة 75.

وفي تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، قال المدرب أندريا بيرلو: «المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً أن فريق الذيد قدم أداءً جيداً، وأضعنا فرصاً عديدة كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً. هذه المباراة هي الأولى لنا في الدوري، والثانية في الموسم، ولايزال التنافس طويلاً، لكني واثق بتطوّر الفريق تدريجياً».

وأضاف: «سنُركّز على معالجة إهدار الفرص خلال التدريبات القادمة، كما علينا الاستعداد لمواجهة الذيد مجدداً في الدور التمهيدي الثاني من كأس رئيس الدولة بعد أيام قليلة، وهي محطة مهمة للاستمرار في البطولة».

وثمّن بيرلو جهود لاعبيه، مشيداً بأدائهم في مباراة صعبة، وفي أجواء مناخية ليست سهلة.