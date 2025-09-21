أبوناموس يحرم دبا أولى نقاطه

حرم فريق كلباء مضيفه دبا من نيل أول نقطة له في الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، أمس، على ملعب دبا ضمن الجولة الرابعة، ليرتفع رصيد كلباء إلى سبع نقاط، بينما ظل دبا دون أي نقطة.

وشهدت مدرجات ملعب دبا الذي يتسع لنحو 10 آلاف متفرج حضوراً جماهيرياً غفيراً، من أنصار الفريقين.

وافتتح دبا التسجيل بواسطة البرازيلي إياغو أزيفيدو (17)، وأدرك كلباء التعادل عبر الفنزويلي ريفاس (53)، قبل أن يسجل اللاعب الفلسطيني أحمد أبوناموس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.