سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي.. وسردار لاعب حاسم

أعرب البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه أمس، على النصر بهدف من دون ردّ سجله اللاعب سردار أزمون في الدقيقة 95، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «فرسان دبي» كانوا الطرف الأكثر تركيزاً على مدار اللقاء، واستحقوا حصد النقاط الثلاث بجدارة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فخور جداً باللاعبين، لقد ظهرنا بتركيز عالٍ طوال الـ90 دقيقة، وصنعنا فرصاً واضحة وكثيرة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية، لكن الأهم أننا خرجنا بالانتصار».

وتحدث سوزا عن نجوم فريقه، قائلاً: «إيغور ويوري قدما جهداً بدنياً كبيراً، فيما أثبت سردار مرة أخرى أنه لاعب الحسم، كما كان في الموسم الماضي عندما كان الأفضل خلال أول 14 جولة. اليوم عاد وواصل عادة التسجيل في الوقت الحاسم في أول ظهور له بالبطولة».

من جانبه، أكد مدرب فريق النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه قدم أداءً جيداً رغم الخسارة، مشيراً إلى أن اللاعبين صنعوا العديد من الفرص الهجومية لكنهم لم ينجحوا في استغلالها بالشكل المطلوب، وهو ما منح المنافس أفضلية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال يوكانوفيتش: «المنافس كان أوفر حظاً بتسجيله هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء».

وأوفى ديربي دبي بوعوده الكاملة من الإثارة والندية، بعدما نجح شباب الأهلي في خطف فوز مثير على حساب النصر بهدف قاتل أحرزه نجمه سردار أزمون في الدقيقة 95، وذلك في أول ظهور له هذا الموسم، ليقود فريقه إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط بالتساوي مع العين، فيما تجمد رصيد النصر عند سبع نقاط بعد أن تلقّى خسارته الأولى هذا الموسم.

المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم أمس، في الجولة الرابعة من المسابقة شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً قارب 4500 متفرج، وأجواء جماهيرية رائعة.