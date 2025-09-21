لابا: إنهاء الموسم ببطولة أهم من لقب «الهداف التاريخي»

وصف التوغولي لابا كودجو، نجم فريق العين والهداف التاريخي الجديد للنادي، عقب تسجيله أمس، للهدف رقم 125 في مسيرته مع «الزعيم» الوصول إلى هذا العدد من الأهداف بـ«اللحظة المهمة بالنسبة له»، ولكنه أكد أن الأهم هو تحقيق لقب جماعي بنهاية الموسم.

وتقدّم لابا بفارق هدف عن أسطورة فريق العين أحمد عبدالله صاحب الـ124 هدفاً، بعد تسجيله «هاتريك» أمس، في شباك خورفكان.

وقال اللاعب الذي احتاج ست سنوات لتحقيق هذا الرقم في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «هذه لحظة مهمة جداً بالنسبة لي، لكن الرقم القياسي ليس هو الأهم، الأهم أن ننهي الموسم ونحن أبطال. سعيد بهذا الإنجاز، وسعيد أكثر بالجماهير وزملائي الذين شاركوني الفرح».

وأضاف: «لقد عملت جاهداً على التسجيل بكل الطرق، والآن أملك الخبرة التي مكنتني من تسجيل جميع الأهداف، ليست الصعبة فقط وإنما جميعها».

وعن الضغوط التي واجهها في الموسم الماضي، أوضح: «هذه الضغوط ساعدتني كثيراً، كما أنني تلقيت دعماً كبيراً من زملائي والمدرب، وهو ما جعلني أواصل بقوة».

وسجل لابا كودجو ثلاثية «هاتريك» قاد بها فريقه لانتصار ثمين على خورفكان بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان لابا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 45+2 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 58، قبل أن يكتب التاريخ بالثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 79، حيث اتجه لابا مباشرة إلى دكة البدلاء ليحتفل مع أحمد عبدالله، مساعد المدرب الحالي، في مشهد مؤثر جمع بين الهدافين، الماضي والحاضر. وشارك زملاؤه معه الاحتفال وسط أجواء صاخبة امتدت إلى الجماهير التي لم تتوقف عن الهتاف باسمه.

ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد خورفكان عند أربع نقاط.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً قارب 4000 متفرج، بينهم نحو 40 مشجعاً رافقوا خورفكان إلى العين. وزينت الجماهير العيناوية المدرجات بلافتات حملت عبارات مؤثرة مثل «وصيف العالم» في إشارة لإنجاز 2018، و«الأمة العيناوية».