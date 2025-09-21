4 فرق تنشد «الصدارة» في ختام تمهيدي «كأس» السلة اليوم

يطغى هاجس الصدارة على المباراتين اللتين تُقامان اليوم في ختام الدور التمهيدي لكأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، حين يستقبل شباب الأهلي في السابعة والربع مساءً جاره النصر في مواجهة يدخلها الفريقان المتشاركان في صدارة المجموعة الثانية، وتحدد نتيجتها هوية المتصدر، على أن تتبع في السابعة والنصف مواجهة الجارين، الشارقة وضيفه البطائح المتنافسين بسجلٍ خالٍ من الهزيمة والساعيين لصدارة المجموعة الأولى.

كما تُقام في السابعة والربع، مباراتا تحديد المركز الثالث لكلتا المجموعتين، إذ يلتقي الظفرة ومضيفه الجزيرة بحثاً عن انتصارٍ أول في المجموعة الأولى، فيما يبحث كل من الوحدة ومستضيفه الوصل عن انتصارٍ يمنح الفائز ثالث المجموعة الثانية.

ويدخل شباب الأهلي والنصر مواجهتهما، برصيد أربع نقاط لكل منهما، حققها «فرسان دبي» بفوزه في الجولة الافتتاحية على الوحدة (115-50)، وعلى الوصل في الجولة الثانية مساء الخميس الماضي بواقع (99-73)، فيما فاز النصر على جاره الوصل (78-63) في الجولة الافتتاحية، وعلى الوحدة (81-54) في الجولة الثانية.

بدورهما، يتشارك البطائح والشارقة في رصيد النقاط الأربع والعلامة الكاملة، بعد أن سجلت الجولة الافتتاحية فوز البطائح على الظفرة (108-60)، فيما تمكّن الشارقة من الفوز على الجزيرة (87-53)، وفي الجولة الثانية فاز الشارقة على الظفرة (88-74) فيما فاز البطائح على الجزيرة (104-57).