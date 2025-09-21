بوعصيبة: «درّاجات الإمارات» تشارك في بطولة العالم بطموحات كبيرة

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات منصور بوعصيبة، أن ما حققته المنتخبات الوطنية أخيراً، يمثل نقلة نوعية في مسيرة اللعبة على المستويين القاري والإقليمي، مشيراً إلى أن الإنجازات المتتالية تعكس حجم العمل المبذول والبرامج الفنية والإدارية التي وفرها الاتحاد للاعبين.

وأشار إلى أن فوز الدرّاج عبدالله جاسم بمرحلة طواف صلالة وصعوده إلى وصافة الترتيب العام، إلى جانب التتويج بست ميداليات ملونة في كأس آسيا للمضمار بتايلاند بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات، يُعد أفضل حصاد في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة القارية، ويعكس المكانة المتنامية للدرّاجات الإماراتية.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذا النجاح هو ثمرة جهود مشتركة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وتجسيد لروح العزيمة والإصرار التي أصبحت سمة مميزة لفرسان الإمارات في مختلف المحافل».

وعن المشاركة في بطولة العالم للدرّاجات التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الجاري، أوضح بوعصيبة أن المنتخب يشارك ببعثة تضم أربعة درّاجين، هم: محمد المطيوعي، محمد العليلي، يوسف أميري، وسيف الغامدي، إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

وأكد أن المنتخب يدخل هذه البطولة بطموحات كبيرة لتقديم أداء قوي يليق بسمعة الدرّاجة الإماراتية، مشدداً على أن الهدف لا يقتصر على المنافسة فقط، بل يمتد إلى اكتساب خبرات إضافية من الاحتكاك مع نخبة الدرّاجين العالميين، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وختم بوعصيبة مؤكداً أن ثقة الاتحاد كبيرة بقدرة اللاعبين على الظهور بمستوى مشرف، ورفع علم الإمارات عالياً، ليكونوا خير سفراء للوطن في هذا الحدث العالمي الذي تستعد له أنظار عشاق الدرّاجات في مختلف القارات.