9 ملايين يورو تنقل الكونغولي بانزا إلى الجزيرة

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق بشأن ضم اللاعب الكونغولي، سيمون بانزا، خلال فترة الانتقالات الحالية، ليكمل قائمة اللاعبين الأجانب في «فخر أبوظبي» قبل غلق باب القيد.

وقالت صحيفة «ريكورد» إن نادي الجزيرة أكمل اتفاقه مع المهاجم الكونغولي الدولي، قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها تسعة ملايين يورو، مقابل 80% من حقوق عقد اللاعب، مع إضافة مليوني يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

وأشارت إلى أنه بات انتقال اللاعب إلى دوري أدنوك للمحترفين مسألة وقت لا أكثر، حيث يتبقى اجتياز الفحوص الطبية لإعلان الصفقة رسمياً.

وأوضحت: «يأتي التعاقد مع بانزا ليضع حداً لمسلسل المفاوضات الطويلة التي رافقت انتقاله، بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمام أكثر من نادٍ خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يحسم الجزيرة الصفقة لمصلحته لتعزيز خط هجومه».

يذكر أن سيمون بانزا، البالغ من العمر 27 عاماً، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا عبر أكاديمية لنس، قبل أن يرحل إلى البرتغال، حيث برز بشكل لافت مع نادي فاماليكاو، ليخطف لاحقاً أنظار سبورتنغ براغا الذي تعاقد معه في صيف 2022. وخلال مشواره في الدوري البرتغالي، تميز بانزا بقدراته التهديفية وقوته البدنية، مسجلاً أرقاماً لافتة جعلته أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، علماً أنّ سيمون بانزا لعب الموسم الماضي مع طرابزون سبور التركي، وظهر بمستوى مميز، حيث شارك في 31 مباراة في الدوري التركي، إذ سجّل 19 هدفاً ولعب أربع تمريرات حاسمة.

وشارك بانزا مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبات عدة، مؤكداً مكانته كأحد الأسماء المهمة في هجوم فريقه الوطني. ومع انتقاله إلى الجزيرة، يأمل المهاجم الكونغولي فتح صفحة جديدة في مسيرته، وأن يسهم بخبرته الأوروبية في تعزيز طموحات «فخر أبوظبي» خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجزيرة في قائمته أربعة لاعبين أجانب، هم: المصري محمد النني، والبرازيلي ويليان روشا، والمصري إبراهيم عادل، والفرنسي نبيل فقير، بينما وافق على انتقال الأرجنتيني رامون ميريز إلى النصر خلال فترة الانتقالات الحالية.

• 19 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة لسيمون بانزا خلال 31 مباراة خاضها مع طرابزون سبور التركي في الموسم الماضي.