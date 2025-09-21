سيف العلوي بطلاً لسباق زايد الخيري في الصين

أقيم صباح أمس، في منتزه هوايرو جينيو شينغفا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة هوايرو الصينية، سباق زايد الخيري لمسافة 10 كم، وسط مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، كما أقيمت سباقات أخرى على هامشه للأسرة لمسافة 5 كم، ولأصحاب الهمم لمسافة 2.8 كم، إلى جانب سباق للروبوتات لمسافة 2.8 كم يُقام لأول مرة في مسيرة السباق التي انطلقت في عام 2001.

وأعطى شارة البدء للسباقات وقام بتتويج الفائزين كل من سفير دولة الإمارات في الصين حسين الحمادي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعدد من المسؤولين الصينيين.

وتصدر العداؤون الإماراتيون المشهد على منصة التتويج في سباق زايد الخيري لمسافة 10 كم، حيث احتل المركز الأول سيف العلوي، وحل ثانياً سهيل البلوشي، بينما توّج سعود الزعابي بالمركز الثالث.

وأعرب رئيس اللجنة العليا محمد هلال الكعبي، عن سعادته بكل ما تحقق حتى الآن على صعيد سباق زايد الخيري بكل نسخه التي أقيمت في أبوظبي وأميركا ومصر والصين، مشيراً إلى أن محطة الصين تعلن عن دخول سباق زايد الخيري في مرحلة جديدة من التوسّع الجغرافي حول العالم، حيث أضيفت له هذا العام ثلاث محطات جديدة في كل من بكين والبرازيل والمجر ليصبح إجمالي الجولات ست محطات سنوياً في خمس قارات.

وأضاف أن البُعد الخيري للسباق هو الذي كفل له الاستمرارية والنجاح، مشيراً إلى أن سباق زايد الخيري يرسّخ وضعه عاماً بعد عام لإبراز مكانة الإمارات العالمية في مجال القضايا الإنسانية، بفضل الجهود المخلصة التي تبذلها الدولة وقيادتها الرشيدة في رعاية الأعمال الإنسانية والخيرية، وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة والمساهمة في دعم البرامج الخيرية حول العالم، لترتقي بمكانتها المرموقة على خريطة العمل الإنساني والخيري.

من جانبه، قال عارف العواني إن سباق زايد الخيري في الصين جسّد مرة أخرى رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نشر الخير والإنسانية حول العالم.

وأشار إلى أن الأجواء المثالية التي احتضنت السباق، من تنظيم متميز وحضور جماهيري كبير وتفاعل صادق، عزّزت مكانة الحدث وأضفت عليه طابعاً استثنائياً، يليق باسمه ورسالته النبيلة.

من جانبه، عبر سيف العلوي الفائز بالمركز الأول في السباق عن سعادته بالمشاركة في جولة بكين ليكون جزءاً من الحدث الخيري الكبير الذي تتبناه الإمارات في مواجهة الأمراض وتخفيف الآلام على المرضى حول العالم، وكذلك فوزه بالمركز الأول في السباق الذي يُقام لأول مرة في مدينة هوايرو.

وأعرب عن سعادته وفخره بتحقيق المركز الأول للمرة الثانية في مسيرته بعد أن كان حققه في النسخة الأخيرة بأبوظبي، مشيراً إلى أن السباق يحمل اسماً غالياً، ورسائل إنسانية نبيلة من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تنشر الخير والسلام في كل مكان، وأنه يمثل جسراً من جسور التواصل بين الإمارات والصين.

الجدير بالذكر أن ماراثون هوايرو سور الصين العظيم ينطلق صباح اليوم من منطقة موتيانيو بجوار سور الصين العظيم لمسافة 21 كم (نصف ماراثون)، ولمسافة 42 كم (ماراثون كامل).

242 عداء من الإمارات

شهدت السباقات مشاركة 242 عداء وعداءة من الإمارات بواقع 20 من أعضاء السفارة في العاصمة الصينية بكين، و27 من الطلبة المبتعثين الدارسين في الصين، فضلاً عن 195 من أندية ومؤسسات الإمارات.