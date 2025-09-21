منتخب الإمارات بطلاً لكأس الخليج العربي للبادل

توّج منتخب الإمارات للبادل للرجال بطلاً لكأس الخليج العربي الرابعة، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، محافظاً على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية.

وحقق منتخب الإمارات العلامة الكاملة بعدما تغلب في مباراته الأخيرة على نظيره الكويتي بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة، ليحقق خمسة انتصارات متتالية ويتصدر ترتيب فئة الرجال محرزاً كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاء المنتخب القطري ثانياً والكويتي ثالثاً.

وفي فئة السيدات، نال منتخب الإمارات المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه في الجولة الختامية على نظيره السعودي 2-1، بينما تصدر المنتخب الكويتي الترتيب، وحلّ المنتخب السعودي ثالثاً.

كما أحرز منتخب الإمارات للشباب المركز الثاني والميداليات الفضية عقب فوزه في الجولة الأخيرة على البحرين 3-0، في حين توّج المنتخب الكويتي بلقب الفئة وجاء المنتخب السعودي ثالثاً.