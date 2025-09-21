آل بركت يتفوّق في 3 رياضات معاً «الفروسية والغولف والدرّاجات»

يطمح الموهوب الإماراتي علي عبدالله آل بركت، إلى تحقيق إنجازات دولية رفيعة المستوى في ثلاث رياضات يتقنها ببراعة، هي: الفروسية، والغولف، والدرّاجات الهوائية، مؤكداً أن طموحه يتمثل في رفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج العالمية.

ويُعد الفارس علي آل بركت (22 عاماً) أحد أعضاء فريق سموّ الشيخة شما بنت حمدان بن راشد آل مكتوم لقفز الحواجز وترويض الخيل، والذي كان له بالغ الأثر في رسم سقف عالٍ لطموحه الرياضي، حيث يسعى لأن يصبح بطلاً عالمياً في الرياضات الثلاث، ويستهدف المشاركة الفاعلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، إلى جانب المنافسة في بطولات دولية كبرى في هذه الرياضات.

وقال علي آل بركت لـ«الإمارات اليوم»: «اختياري لهذه الرياضات تحديداً لم يكن مصادفة، بل جاء انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن كل رياضة تكمل الأخرى في صناعة بطل قادر على الوصول إلى منصات التتويج. الفروسية علمتني التركيز والتحكم، والغولف منحتني الصبر والدقة، أما الدراجات الهوائية فأكسبتني قوة التحمل واللياقة البدنية العالية. لدي خطة تدريبية تتيح لي التركيز على كل رياضة دون أن تؤثر إحداها في الأخرى، بل على العكس، كل منها تعزز مهاراتي في الأخرى».

وأضاف: «أمارس الشطرنج أيضاً، لكن دون طموح احترافي، فالممارسة تأتي من محبة خاصة لهذه اللعبة، خصوصاً أن والدي الدكتور عبدالله آل بركت، هو نائب رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة».

وأكد آل بركت أنه يحظى بدعم كبير من الاتحادات الرياضية المحلية، مشيراً إلى أنه يعمل على تحقيق توازن ناجح بين دراسته الجامعية وتفوقه الرياضي، حيث يدرس حالياً تطوير التطبيقات وهو في المرحلة الأخيرة من دراسته الأكاديمية.

وتابع: «أتعامل مع كل رياضة بجدية وواقعية من أجل بلوغ الأهداف المرسومة. والحمد لله، تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في رياضة الفروسية على مستوى الدولة، وأنا بانتظار فرص المشاركة الدولية. أما في الغولف، فأطمح للتقدم بشكل تدريجي ومدروس، بينما في الدراجات بدأت أخيراً المشاركة في بطولات قوية وحققت نتائج جيدة نسبياً، خصوصاً كوني مازلت في بداية مشواري».

وأشار إلى أنه مسجل رسمياً في اتحاد الإمارات للفروسية ويشارك في بطولات معتمدة، بينما لايزال في المراحل الأولى من الانضمام إلى اتحادي الدرّاجات الهوائية والغولف.

وأوضح: «بحسب معرفتي، لا يوجد ما يمنع اللاعب من ممارسة أكثر من رياضة، بل إن الدولة تدعم المواهب المتعددة وتتيح لهم الفرصة لتمثيل الإمارات في أكثر من مجال».

ومن المواقف التي يعتز بها، أنه بدأ ممارسة الفروسية في عمر مبكر، لكنه اضطر للتوقف مؤقتاً بسبب ظروف الدراسة، وحين عاد مجدداً حقق نجاحات متميزة، وكان قريباً من تحقيق رقم شخصي قياسي، إلا أن سقوط الحاجز الأخير حال دون ذلك، رغم تجاوزه بنجاح بقية الحواجز.

نتائج جيدة

كشف آل بركت أنه حقق نتائج جيدة في الفروسية، من أبرزها المركز السادس في بطولة الإمارات، والمركز الثاني في بطولة الشارقة، والمركز الثاني في بطولة نادي الإمارات للفروسية. وعلى مستوى الدرّاجات الهوائية، شارك في بطولة ناس الرمضانية، وبطولة Tour de France Dubai، وبطولة شرطة دبي للدرّاجات الهوائية.

وعلى مستوى رياضة الغولف أكد أنه استفاد كثيراً من البنية التحتية الرياضية المتطوّرة في الدولة لممارسة رياضة الغولف، مشيراً إلى أن قدوته في هذه الرياضة هو النجم الأميركي سكوتي شيفلر.