يوكانوفيتش: شباب الأهلي كان محظوظاً بالفوز على النصر في الدقيقة الأخيرة

أكد مدرب فريق النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه قدم أداءً جيداً رغم الخسارة من شباب الأهلي مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن اللاعبين صنعوا العديد من الفرص الهجومية لكنهم لم ينجحوا في استغلالها بالشكل المطلوب، وهو ما منح المنافس أفضلية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال يوكانوفيتش في تصريحات صحافية بعد المباراة: "نحن في مرحلة مستمرة من التطوير والبناء، واللاعبون يبذلون جهداً كبيراً في المباريات والتدريبات. صحيح أن بعض العناصر لم تتمكن من المشاركة معنا في المباراة الأخيرة، لكننا الآن نقترب من استعادة التشكيلة الكاملة، وهذا سيمنحنا قوة إضافية في المباريات المقبلة".

وأضاف: "أحياناً يكون الحظ عاملاً حاسماً في كرة القدم، والمنافس كان أوفر حظاً بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. بالنسبة لنا، ما يمكننا فعله هو المضي قدماً، والاستمرار في العمل على تحسين الأداء دفاعياً وهجومياً".

وختم يوكانوفيتش بالتأكيد على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات وتقديم مستويات أفضل في الجولات المقبلة.