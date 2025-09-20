إيسايلا يعود لتدريب بني ياس للمرة الثالثة

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في منصة إكس عن تعاقدها مع المدرب الروماني دانيل إيسايلا لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي، صقر المسكري.

ويعود إيسايلا بهذه الخطوة لتولي تدريب بني ياس للمرة الثالثة، اذ تولى تدريب «السماوي» في مرتين سابقتين، كما أشرف على فريقي عجمان وخورفكان.

وأكد النادي أنه يطمح مع مدربه الجديد إلى تقديم الإضافة المرجوة بما يتماشى مع تطلعات جماهيره ومحبيه، على أن يبدأ إيسايلا مهامه الرسمية مع الفريق اعتبارًا من يوم الأحد.

ويأتي التعاقد مع المدرب الروماني بعد ساعات من إعلان إقالة البلغاري إيفايلو بيتيف من منصبه، وذلك عقب الخسارة أمام الجزيرة برباعية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في ظل سلسلة النتائج السلبية التي تكبدها الفريق بخسارته أربع مباريات متتالية وضعته في المركز الأخير بجدول الترتيب دون نقاط.