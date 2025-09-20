سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي.. وسردار حسم القمة

أعرب البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على النصر في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «فرسان دبي» كانوا الطرف الأكثر تركيزاً على مدار اللقاء، واستحقوا حصد النقاط الثلاث بجدارة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فخور جداً باللاعبين، لقد ظهرنا بتركيز عالٍ طوال التسعين دقيقة، وصنعنا فرصاً واضحة وكثيرة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية، لكن الأهم أننا خرجنا بالانتصار».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن النصر شكّل خطورة واضحة من الجهة اليسرى، وهو ما سبب بعض الصعوبات الدفاعية لفريقه، مضيفاً: «كنا نستطيع تحقيق نتيجة أكبر، لكن ما يميزنا هو الروح الجماعية التي ورثناها من الموسم الماضي، والتي لا تزال غير طبيعية في التزامها وحماسها».

وتحدث سوزا عن نجومه البارزين قائلاً: «إيغور ويوري قدما جهداً بدنياً كبيراً، فيما أثبت سردار مرة أخرى أنه لاعب الحسم، كما كان في الموسم الماضي عندما كان الأفضل خلال أول 14 جولة. اليوم عاد وواصل عادة التسجيل الحاسم من أول ظهور له بالبطولة».

وختم سوزا تصريحاته بالتأكيد على أهمية تطوير مستوى عدد من اللاعبين في المرحلة المقبلة: «نحتاج إلى وقت أطول للعمل على بعض الجوانب، لكن البدلاء كانوا عند حسن الظن وقدموا ما طلبناه منهم، وهو ما يعزز ثقتي في المجموعة بأكملها».