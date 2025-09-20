سردار يخطف «النصر» لشباب الأهلي في الوقت القاتل

أوفى ديربي دبي بوعوده الكاملة من الإثارة والندية، بعدما نجح شباب الأهلي في خطف فوز مثير على حساب النصر بهدف قاتل أحرزه نجمه سردار أزمون في الدقيقة 95، وذلك في أول ظهور له هذا الموسم، ليقود فريقه إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد “العميد” عند 7 نقاط بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً قارب 4500 متفرج، عاشوا 95 دقيقة من القتال الكروي الحقيقي بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة والفرص المحققة. النصر ظهر أكثر تماسكا في الشوط الثاني واقترب من التسجيل عبر برنارد مينساه، بينما أضاع مؤنس دبور فرصتين ثمينتين لشباب الأهلي في الشوط الأول، قبل أن يُكمل البديل سردار المشهد الدرامي بهدف حاسم في الوقت بدل الضائع.

الفوز منح شباب الأهلي دفعة معنوية هائلة وضعته في صدارة الترتيب، فيما أضاع النصر فرصة تعزيز بدايته القوية هذا الموسم، ليكتفي بالبقاء في وسط الجدول مع الإحساس بمرارة الهزيمة القاسية التي جاءت في اللحظات الأخيرة من واحدة من أجمل مباريات الديربي في السنوات الأخيرة.