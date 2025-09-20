لابا كودوجو: إنهاء الموسم ونحن أبطال أهم من تتويجي بلقب الهداف التاريخي للعين

وصف التوغولي لابا كودجو، نجم فريق العين والهداف التاريخي الجديد للنادي، عقب تسجيله للهدف رقم 125 في مسيرته مع «الزعيم» الوصول لهذا العدد من الأهداف باللحظة مهمة بالنسبة له ولكنه أكد أن الأهم هو تحقيق لقب جماعي بنهاية الموسم.

وقال اللاعب الذي احتاج 6 سنوات لتحقيق هذا الرقم في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «هذه لحظة مهمة جدًا بالنسبة لي، لكن الرقم القياسي ليس هو الأهم، الأهم أن ننهي الموسم ونحن أبطال. سعيد بهذا الإنجاز، وسعيد أكثر بالجماهير وزملائي الذين شاركوني الفرح».

وأضاف: «أشكر أحمد عبدالله الذي وقف بجانبي وساعدني ودعمني، لقد عملت جاهدًا على التسجيل بكل الطرق، والآن أملك الخبرة التي مكنتني من تسجيل جميع الأهداف، ليست الصعبة فقط وإنما جميعها».

وتابع: «ظللت أعمل باستمرار على أن أظهر أنني عدت وسأواصل العمل على ذلك. التركيز هو ما قادني لهذا الرقم، وخلال المعسكر التحضيري بذلت جهدًا كبيرًا مثل بقية زملائي، وهو ما انعكس على أدائي».

وعن الضغوط التي واجهها في الموسم الماضي، أوضح: «أنا لاعب أعرف قدري، وفي بعض الأوقات يكون هناك انتقاد، لكن يجب أن تنظر للضغوط بشكل إيجابي. هذه الضغوط ساعدتني كثيرًا، كما أنني تلقيت دعمًا كبيرًا من زملائي والمدرب، وهو ما جعلني أواصل بقوة. صحيح أنني فزت بجائزة الهداف في الموسم الماضي، لكن الأهم بالنسبة لي وللفريق هو الألقاب الجماعية».

بدوره، اعتذر حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان لجماهير فريقه عقب الخسارة أمام العين، قائلًا: «نعتذر لجماهيرنا على هذه المباراة، كانت مليئة بالتفاصيل الصغيرة. قدمنا شوطًا أول جيدًا، لكن استقبال هدف قبل نهايته كان مؤثرًا للغاية».

وأضاف: «العين استغل الفرص المتاحة له وسجل منها، بينما كنا نحاول البناء من الخلف والهجوم، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى».





ترتيب هدافي العين في بطولة الدوري على مر التاريخ

1- لابا كودجو 125

2- أحمد عبدالله 124

3- أسامواه جيان 95 هدفاً.

4- ماجد العويس 86 هدفاً.

5- محيي الدين هبيطة 57 هدفاً.

6- سالم جوهر 53 هدفاً.