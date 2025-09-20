لابا كودجو يتجاوز أسطورة «الغزال» ويدخل تاريخ الزعيم

سطر التوغولي لابا كودجو، نجم فريق العين، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ «الزعيم»، بعدما تجاوز أسطورة النادي أحمد عبدالله، الملقب بـ«غزال العين»، بوصوله إلى الهدف رقم 125، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، وذلك عبر ثلاثية «هاتريك» قاد بها فريقه لانتصار ثمين على خورفكان بثلاثية نظيفة، مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وجاء الهدف التاريخي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، ليشعل مدرجات استاد هزاع بن زايد التي انفجرت بالهتافات، حيث اتجه لابا مباشرة إلى دكة البدلاء ليحتفل مع أحمد عبدالله، مساعد المدرب الحالي، في مشهد مؤثر جمع بين الهدافين، الماضي والحاضر. وشارك زملاؤه الاحتفال وسط أجواء صاخبة امتدت إلى الجماهير التي لم تتوقف عن الهتاف باسمه.

ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى غادر لابا أرض الملعب في الدقيقة 82 وسط تصفيق حار من الجماهير وزملائه الذين ذهبوا لتحيته. وبعد المباراة، توجه اللاعب رفقة أحمد عبدالله وبقية زملائه لتحية الجماهير، بينما خطف المشهد لقطة لافتة حين أهدى لاعب خورفكان الحالي والعين السابق، سعيد أحمد كرة المباراة إلى لابا احتفاءً بـ«الهاتريك التاريخي».

وكان لابا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 45+2 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 58، قبل أن يكتب التاريخ بالثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، قفز العين إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 10 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه قمة النصر وشباب الأهلي، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 4 نقاط.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا قارب 4 آلاف متفرج، بينهم نحو 40 مشجعًا رافقوا خورفكان إلى العين. وزينت الجماهير العيناوية المدرجات بلافتات حملت عبارات مؤثرة مثل «وصيف العالم» في إشارة لإنجاز 2018، و«الأمة العيناوية» أحد أبرز ألقاب جماهير