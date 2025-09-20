«ووردس اوف تروث» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «ميل ريف ستيكس»

توج المهر «ووردس أوف تروث» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «دبي ديوتي فري ميل ريف ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1200 متر، وجرى اليوم السبت، على مضمار «نيوبري» الإنجليزي العريق.

وأضاف المهر البالغ من العمر سنتين، انتصاره الثالث على التوالي في ميسرته المقتصرة على أربع مشاركات، والأول له ضمن سباقات التصنيف الرفيع.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة المهر «ووردس أوف تروث» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له عند دخول الـ 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و14 ثانية و41 جزء من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «إن تو ذا سكاي» بإشراف المدرب جيم بويال، وقيادة الفارس بات كوسغراف، وذهب المركز الثالث للمهر «فلاينغ كوميت» بشعار «فيكتوريوس للسباقات» بإشراف المدربين سيمون وإد كريسفورد وقيادة الفارس توم ماركواند.