مورايس: الفوز على الظفرة دفعة قوية للوحدة قبل «المباراة العاطفية»

أكد مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، أهمية الانتصار الكبير الذي حققه الوحدة على الظفرة 5-2، أمس، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، قبل خوضه مواجهة قوية مع الجزيرة الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة.

وقال مورايس في مؤتمر صحافي: «لعبنا أمام منافس قوي كان لديه الأفضلية في بداية المباراة، خصوصاً أننا خضنا قبلها مباراة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة (انتهت بفوز العنابي 2-1)، وحصلنا على يومين فقط، لإعداد اللاعبين، ولكن دخلنا أجواء اللقاء بإحراز الهدف الأول من ركلة جزاء».

وأضاف: «رغم طرد الحارس زايد الحمادي ودخول مرمانا الهدف الثاني، تمكنا من الحفاظ على الفوز».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن «الوحدة سيخوض مباراة عاطفية مهمة للجمهور واللاعبين أمام الجزيرة»، مشدداً على أنه توجه بعد اللقاء لمشاهدة مباراة بني ياس والجزيرة ليحصل على فرصة متابعة لاعبي «فخر أبوظبي»، قبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.

من جهته، قال مدرب الظفرة، المونتينيغري زيليكو بتروفيتش، إنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة التي تلقاها الفريق، وقال: «لعبنا أمام فريق قوي، حصل على المركز الثالث في الموسم الماضي، ولكن ارتكبنا العديد من الأخطاء التي لا يجب أن نرتكبها».

وأضاف: «نحن الفريق الوحيد الذي سجل أهدافاً في مرمى الوحدة في مسابقة الدوري، ولكن استقبلنا أهدافاً لا يجب أن تدخل مرمانا بهذه الطريقة، لقد كنا نعلم أن المباراة صعبة، وعلينا أن نبدأ التفكير في المباراة المقبلة».

واختتم: «معدل نقاط الظفرة يُعد جيداً بحصولنا على ست نقاط، حيث إننا لعبنا في أول أربع جولات أمام شباب الأهلي والوصل والوحدة ودبا، وبشكل عام هدفنا هو البقاء في الدوري وأعتقد أننا قادرون على تحقيق هذا الهدف».

وكان الوحدة قد وجه إنذاراً شديد اللهجة إلى الجزيرة بتغلبه على الظفرة، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط، بينما توقف رصيد الظفرة عند ست نقاط.

ووسط حضور جماهيري لا يتجاوز 2000 مشجع من الوحدة، قدّم «العنابي» أفضل مبارياته في الدوري، بعدما افتتح عمر خريبين التسجيل من ضربة جزاء (9)، وتعادل الظفرة عن طريق كريم البركاوي (14)، وأضاف الوحدة هدفين عبر فاكوندو (37)، وكايو كانيدو (43)، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب الظفرة ليوناردو الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (48)، وأضاف فاكوندو الخامس (57)، وأحرز كريم البركاوي الهدف الثاني (64)، بينما حصل حارس الوحدة زايد الحمادي على بطاقة حمراء (68).