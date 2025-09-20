ليلة حزينة لبني ياس.. وعوانة يعتذر بعد «رباعية الجزيرة»

خيّم الحزن على جماهير بني ياس التي غادرت ملعب «الشامخة» مثقلة بخيبة أمل جديدة، بعد تلقي فريقها الخسارة الرابعة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وهذه المرة برباعية نظيفة على يد الجزيرة ضمن الجولة الرابعة.

وعكس مشهد مغادرة عدد من مشجعي «السماوي» لمقاعدهم مبكراً عقب الهدف الرابع في الدقيقة 51 حجم الإحباط، خصوصاً أن النقص العددي بعد طرد المدافع خالد العطاس في الدقيقة 45+5 جعل مهمة العودة شبه مستحيلة.

ووجّه قائد بني ياس فواز عوانة اعتذاراً لجماهير الفريق التي احتشدت في مدرجات ملعب «الشامخة»، وقال في تصريحات صحافية: «أعتذر لجماهيرنا التي حضرت لمؤازرتنا، كان هدفنا أن يخرجوا سعداء، لكننا لم نوفق.. هذه المباراة سنتعلم منها الكثير، وبرأيي بدأنا اللقاء بشكل جيد وحصلنا على بعض الفرص، لكن الجزيرة استغل فرصه وسجل علينا، كما أننا أكملنا المباراة بـ10 لاعبين منذ نهاية الشوط الأول».

وأضاف: «علينا أن نطوي صفحة المباراة سريعاً، إذ تنتظرنا مواجهة قادمة أمام عجمان في ملعبنا، ويجب أن نظهر بصورة مختلفة، ومن ناحيتي أؤمن بأن الضربة التي لا تقتل تقوي، وما حدث أمام الجزيرة سيكون بمثابة درس يجعلنا نعود أقوى في المباريات المقبلة».

من جهته، اعترف لاعب الجزيرة عبدالله رمضان بأن الخسارتين أمام بني ياس في الموسم الماضي (ذهاباً 0-2 وإياباً 0-1) كانتا بمثابة دافع إضافي لتحقيق الانتصار الكبير، وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بالفوز لأنه جاء في مباراة ليست سهلة أبداً.. مواجهاتنا مع بني ياس دائماً ما تكون قوية، وفي الموسم الماضي خسرنا أمامهم مرتين، لذلك كنا عازمين على حسم النقاط الثلاث».

وشهد الملعب، الذي يسع 6927 متفرجاً، حضور ما لا يقل عن 2500 مشجع معظمهم من أنصار «السماوي»، الذين لبّوا دعوة اللاعبين عبر حملة دعم خاصة، لكن الخسارة الثقيلة جاءت عكس التطلعات.

وكان الحضور «السماوي» لافتاً بمشاركة مختلف فئات المجتمع؛ كباراً وصغاراً، وعائلات كاملة حرصت على الوجود، كما نصبت الجماهير لافتة كبيرة كُتب عليها «خلف بني ياس في حله وترحاله»، في رسالة دعم واضحة رغم النتائج السلبية.

وسجل أهداف الجزيرة، البرازيلي فينيسيوس ميلو (15 و51)، وبرونو دي أوليفيرا (45+1 من ركلة جزاء)، وعبدالله رمضان (45+7).

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط متقدماً من المركز التاسع إلى المركز الثاني مؤقتاً، بينما واصل بني ياس بقاءه في المركز الأخير دون أي نقطة.