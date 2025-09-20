فوز الإمارات وحتا ودبا الحصن في «الأولى».. و«ريمونتادا» غريبة للحمرية

حقق فريق الحمرية أول «ريمونتادا» غريبة في الجولة الأولى الافتتاحية لمنافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما قلب تأخره أمام غلف يونايتد من 1-2 حتى الدقيقة 83 إلى فوز عريض 4-2، أمس، في انطلاقة البطولة.

وأسهمت خبرة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق والحمرية حالياً ماجد ناصر، في قيادة الفريق بشكل مميز، بعد توجيهاته المميزة.

وسجّل أهداف الحمرية، البرازيلي ريجس توساني (8)، والكونغولي دورما ديو سيت (84، 90+5)، والبرازيلي ايدوموندو ابوليناريو (87)، فيما سجل لفريق غلف يونايتد لاعبه الإنجليزي مايلز فنتون (9)، والزامبي إيمانويل موتالي (72)، بينما أهدر البرازيلي ديوغو ضربة جزاء لمصلحة الحمرية.

وتغلب دبا الحصن على فريق «مجد» بهدفين دون مقابل، سجلهما الهولندي لارس فيلدوييك (42)، والسنغالي عليون ندور (83).

وفاز حتا على الجزيرة الحمراء بهدف نظيف سجله البرازيلي رافاييل سيلفا (23)، فيما نجح فريق الإمارات في تسجيل فوز ثمين على نظيره سيتي بهدف نظيف أحرزه البرازيلي كارلوس البيرتو (9).