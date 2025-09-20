النصر يتحدّى التاريخ وشباب الأهلي في «الديربي القديم»

يبحث شباب الأهلي عن تعزيز هيمنته التاريخية على مواجهة «الديربي القديم» أمام النصر حينما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على استاد آل مكتوم عند الساعة 20:15 مساءً، في قمة تتصدر اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ولا تُخفي الأرقام انحيازها لمصلحة «فرسان دبي»، إذ جمعت الفريقين 32 مواجهة في دوري المحترفين، فاز شباب الأهلي في 16 منها، مقابل خمسة انتصارات للنصر فقط، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل، كما يتفوق شباب الأهلي في عدد الأهداف المسجلة (59 هدفاً)، مقارنة بـ45 هدفاً فقط للنصر.

ولا يُختصر اللقاء في كونه مباراة قمة مبكرة، بل هو مواجهة قد تُعيد ترتيب مشهد الصدارة، إذ يدخل الفريقان برصيد متساوٍ (7 نقاط) دون خسارة، غير أن شباب الأهلي يحتل القمة بفارق الأهداف، فيما يقف «العميد» ثالثاً بانتظار فرصة الانقضاض.

ويخوض أصحاب الأرض اللقاء وهم يدركون أن الفوز سيضعهم على قمة الدوري على حساب جارهم حامل اللقب، ما يمنح لاعبيهم دافعاً إضافياً، في حين يسعى شباب الأهلي لتأكيد تفوقه التاريخي وإرسال رسالة واضحة لجميع منافسيه، بما فيهم «العميد»، بأن الصدارة ليست مجرد بداية، وإنما مشروع دفاع مبكر عن اللقب.

وفي مواجهة أخرى، يرفع العين شعار «الصدارة لا تقبل القسمة» حين يستضيف خورفكان عند الساعة 17:30 مساءً على استاد هزاع بن زايد، ويملك «الزعيم» سبع نقاط في المركز الثاني ولا يرضى بغير الفوز لمواصلة الضغط على القمة، مستنداً إلى واحد من أقوى خطوط الهجوم في الدوري.

بدوره، يدخل خورفكان اللقاء برصيد أربع نقاط في المركز السابع، باحثاً عن مفاجأة تُثبت أن «النسور» قادرون على كسر التوقعات أمام الكبار، وتحقيق أول انتصار لهم في استاد هزاع بن زايد خلال زيارتهم السابعة.

وفي لقاء لا يقل أهمية، يواجه مدرب دبا البرتغالي برونو بيريرا اختباراً صعباً، عندما يستقبل فريق كلباء في الساعة 17:30 على استاد دبا، إذ إن أي خسارة جديدة قد تدفع إدارة النادي إلى فقدان صبرها واتخاذ قرار الإقالة، ليكون ثاني مدرب يغادر المسابقة بعد المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة السابق. ويدرك بيريرا أن لا خيار أمامه سوى استثمار خبراته من أجل قيادة دبا لتحقيق أول انتصار بعد ثلاث جولات من دون أي نقطة، في وقت يبدو فيه وضع كلباء أفضل نسبياً برصيد أربع نقاط، لكنه لا يعكس القيمة الحقيقية للفريق الذي يضم عناصر قادرة على تقديم أكثر بكثير مما ظهر حتى الآن.