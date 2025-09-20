بني ياس يقيل مدربه بيتيف بعد ساعتين من الخسارة أمام الجزيرة

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي في منصة “X”، عن إقالة المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف من منصبه، متوجهةً له بالشكر والتقدير على ما قدمه خلال فترة عمله مع الفريق، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وجاء قرار الإقالة بعد ساعتين فقط من الخسارة برباعية نظيفة أمام الجزيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في أعقاب النتائج السلبية التي حققها “السماوي” بتلقيه أربع هزائم متتالية وضعته في المركز الأخير من جدول الترتيب دون نقاط.

وأصبح بيتيف ثاني مدرب تتم إقالته في الموسم الحالي، بعد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة السابق، الذي أقيل عقب الجولة الأولى من المسابقة.