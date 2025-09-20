6 شبكات عربية تنقل الدوريات العالمية والعربية.. وميسي حصة «دبي الرياضية»

تمتلك ست مجموعات تلفزة عربية حقوق بث أبرز الدوريات والكؤوس الأوروبية للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، أبرزها محلياً مجموعة قنوات دبي وأبوظبي الرياضية، وإقليمياً مجموعة «beIN Sports»، و«SSC»، و«MBC»، وأحدثها المنضمة حديثاً قنوات «8» السعودية.

وتحظى الدوريات العالمية، والأوروبية على وجه الخصوص، بمتابعة جماهيرية واسعة في المنطقة العربية، إذ عملت الشبكات الإعلامية على تقديم باقات غنية لتلبية رغبة عشاق الرياضة في المنطقة، في موسم يشهد توزيعاً جديداً لحقوق البث، مع تركيزٍ متزايد على التوازن والتغطية الشاملة للبطولات المحلية والدولية.

«الإمارات اليوم» ترصد مجموعة القنوات وشبكات التلفزة الست والدوريات العالمية والأوروبية التي تضمها حصرياً في باقاتها، على النحو الآتي: