عادل خالد يصوب «شراع الإمارات» نحو إيطاليا

غادر لاعب المنتخب الوطني ونادي الحمرية للشراع الحديث عادل خالد، أمس، متجهاً إلى إيطاليا، للمنافسة في ألقاب بطولة العالم للماسترز لمنافسات «ألكا 6» و«ألكا 7»، التي تستضيفها مدينة فورميا حتى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 500 من نخبة لاعبي العالم.

وتأتي مشاركة المونديالي عادل خالد في بطولة العالم، بعد أيام من تتويجه بطلاً للدوري الأوروبي للشراع للموسم الثاني على التوالي في ختام المنافسات التي جرت بمدينة كومو الإيطالية، وامتدت على مدار 5 أيام.

وقال عادل خالد لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع لمواصلة موسم استثنائي بعد تتويجي الأسبوع الماضي كأول عربي وخليجي بطلاً للدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي من بوابة الجولة الختامية التي استضافتها مدينة كومو الإيطالية».