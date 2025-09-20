اتحاد التنس ينظم 22 بطولة دولية في 2026
كشف اتحاد الإمارات للتنس أنه سينظم 22 بطولة دولية في عام 2026 منها بطولات الشباب التصنيفية والماسترز وبطولة المنتخبات، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي أندية التنس والأكاديميات في الدولة أقيم في قاعة اللجنة الأولمبية في دبي بحضور الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي وعضو مجلس الإدارة علياء بوجسيم.
وتم خلال الاجتماع بحث النتائج المسجلة خلال الموسم الرياضي 2025 وبحث خطة العام 2026 وحضر في الاجتماع مدرب المنتخب الوطني الصربي ملادان ميلينوفيتش واللاعب الدولي عمر بهروزيان.
وثمن الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي الرعاية المميزة والدعم المستدام للشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، ما ساهم في تطور بارز لتنس الإمارات.
