أوموريوي: سمعة دبي نقلتني من «إن بي إيه» إلى النصر

تواصل أندية كرة السلة تدعيم صفوفها بصفقات نوعية، بعد أن عزز النصر فريقه بالكندي يوجين أوموريوي القادم مباشرة من دوري السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، وقاد فريقه أول من أمس، للفوز على الوحدة (81-54) ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس الاتحاد.

ويعد أوموريوي (28 عاماً) القادم من فريق «تورنتو رابتروز» وسبق له اللعب في أندية «دالاس مافريكس» و«أوكلاندو سيتي» و«ديترويت بيستونس» و«واشنطن ويزاردز»، ثاني أقوى الصفقات النوعية بتاريخ الدوري الإماراتي، بعد تعاقد الشارقة أخيراً مع نجم الـ«إن بي إيه» السابق غلين رونسون.

وقال أوموريوي لـ«الإمارات اليوم»: «فخور بأن أضع خبراتي مع فريق النصر بعد أربعة مواسم قضيتها في (إن بي إيه) انتقلت خلالها بين أندية المقدمة في الدوري».

وأوضح: «اللعب في أقوى دوريات العالم يفرض تحديات كبيرة على لاعبي كرة السلة، لأحصل على نصيحة من وكيل أعمالي بالانتقال خارجاً وتحديداً إلى دبي مع فريق النصر، في طموح مشروع لمواصلة مسيرتي الاحترافية والجمع بين إنجازات في قارات مختلفة».

وأضاف: «تنامي قوة الدوري الإماراتي، وضمه لصفقات نوعية على مدار المواسم القليلة الماضية، وطموح التواجد بين كبار قارة آسيا، شجعني على قبول العرض».

وتابع: «أتطلع قدماً للتحديات الجديدة في مسيرتي المهنية في الدوري الإماراتي، ما يتيح لي مواصلة الشغف على أرضية الملعب، وقبول التحدي في مساعدة النصر لحصد جميع الألقاب الممكنة، والذهاب بعيداً في الدوري المحلي الذي يمثل بوابة الانتقال إلى المستويات القارية، ومواجهة لاعبين سبق أن التقيتهم في دوري السلة الأميركي للمحترفين».

واختتم: «سمعة دبي وتنامي لعبة السلة في الإمارات كانا من العوامل التي ساعدتني على اتخاذ القرار، والأجواء كانت إيجابية للغاية منذ انضمامي للفريق، وسط الترحيب والحفاوة التي وجدتها من زملائي في الفريق».

قرعة متوازنة لشباب الأهلي والشارقة في «وصل»

أسفرت قرعة دوري «سوبر غرب - آسيا» لكرة السلة، التي جرت أول من أمس، بمقر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في آسيا عن قرعة متوازنة لممثلي الدولة فريقي شباب الأهلي والشارقة، في النسخة الرابعة من البطولة التي تنطلق 13 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

ووضعت القرعة شباب الأهلي في المجموعة الأولى بجوار الاتحاد السعودي، والمحرق البحريني، وكاظمة الكويتي، فيما جاء الشارقة في المجموعة الثانية مع العلا السعودي، والكويت الكويتي، والعربي القطري.

يذكر أن مشاركة الشارقة بطل الدوري هي الأولى له في (سوبر غرب - آسيا) التي تعرف باسمها (وصل)، فيما يسجل شباب الأهلي بطل المنطقة الخليجية للنسخة الماضية، مشاركته الرابعة على التوالي، مع العلم أن شباب الأهلي سبق له من بوابة هذه البطولة التواجد في دوري أبطال آسيا وحصوله على الميدالية الفضية صيف 2024.

صدارة رباعية لـ «كأس السلة»

أسفرت نتائج الجولة الثانية من الدور التمهيدي لـ«كأس الاتحاد» عن صدارة رباعية لمجموعتي البطولة، بعد فوز البطائح على ضيفه الجزيرة (104-57)، وتشاركه صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط مع الشارقة الذي فاز بدوره في صالته على الظفرة (88-74).

وفي المجموعة الثانية، خطف شباب الأهلي انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على الوصل (99-73)، ليتشارك رصيد الأربع نقاط وصدارة المجموعة مع النصر الذي حقق الفوز على الوحدة.